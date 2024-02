Irmãs são presas por tentar matar a própria mãe na Baixada Fluminense

Jéssica e Vitória de Azevedo vão responder por tentativa de feminicídio. Vítima declarou à polícia que foi espancada e sufocada pelas acusadas de 20 e 21 anos em Nova Iguaçu

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (26) as irmãs Jéssica de Azevedo Celestino e Vitória de Azevedo Celestino por tentativa de feminicídio contra a própria mãe. O crime aconteceu no bairro Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No último sábado, a vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e relatou ter sido espancada e sufocada pelas filhas de 20 e 21 anos.

Elas foram até sua casa e Jéssica começou a espancá-la. Depois, colocou um pano

em sua boca e com a mão, tampou o nariz da mãe, que se debatia sem ar. A vítima

disse, ainda, que não conseguia sair porque o joelho da filha estava em seu tórax.

Já Vitória ria e observava a sessão de socos. A vítima foi resgatada pelo seu

companheiro que ouviu os gritos e foi checar o que estava acontecendo.

Quando chegou na Deam, a vítima precisou de atendimento médico e foi

encaminhada para uma unidade hospitalar. Medicada, retornou à delegacia e

prestou depoimento. Após o episódio, as acusadas enviaram áudios ameaçando a

mãe. Com medo, ela não retornou para casa e ficou com parentes até a prisão das

filhas.

É importante denunciar

Segundo a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, as agressões

aconteciam desde 2022, quando foi registrada a primeira queixa contra as duas. “As

filhas da vítima queriam que ela tomasse conta dos filhos, queriam ficar na casa

dela, o que elas queriam era transformar a vítima em uma serviçal delas, sem pagar

salário. Vale lembrar que já havia um registro contra as duas em 2022, mas a mãe

não deu continuidade. É importante denunciar porque as coisas vão piorando, a

violência vai aumentando e acaba em uma tentativa de feminicídio”, ressaltou a

delegada.

As criminosas serão encaminhadas ao sistema prisional e vão responder por

tentativa de feminicídio.