Italva, no Noroeste Fluminense, celebra 40 anos de emancipação com a presença de André Ceciliano

De volta ao Rio, ex-presidente da Alerj reforça articulação com o interior fluminense na abertura da solenidade de emancipação do município

O município de Italva, localizado no Noroeste Fluminense, inicia nesta quinta-feira (11), às 20h, as comemorações de suas quatro décadas de autonomia político-administrativa. O evento solene, conduzido pelo prefeito Léo Pelanca e pelo vice Plínio Rocha Fernandes, será realizado no Parque de Exposições para exaltar a trajetória de desenvolvimento deste importante polo regional. A cerimônia abre oficialmente a agenda festiva em celebração à fundação da cidade, ocorrida em 12 de junho de 1986, e contará com a presença de moradores e autoridades de toda a região.

O destaque político da noite será a participação de André Ceciliano. Após deixar o comando da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares do governo federal e retornar ao Rio de Janeiro, Ceciliano reafirma sua posição como o principal articulador político e o elo essencial entre as prefeituras fluminenses e o governo central. A presença do secretário ressalta a força política da atual gestão de Italva e o empenho em atrair investimentos para o interior do estado.

Origem e emancipação

Antes de se tornar um município autônomo, a região onde hoje fica Italva era um distrito pertencente a Campos dos Goytacazes e, posteriormente, a Itaperuna. O forte crescimento econômico, impulsionado pela pecuária, pela extração de calcário e pela marcante influência da culinária árabe trazida por imigrantes, que rendeu à cidade o carinhoso título de “Cidade do Quibe”, fortaleceu o desejo de autogoverno da população local.

O movimento emancipatório ganhou força na década de 1980, culminando no plebiscito que garantiu a sua independência política e administrativa em 12 de junho de 1986.