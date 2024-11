Ivson Rainero de “No Rancho Fundo” é premiado na 3ª edição do Jantar com Arte do Instituto Arteiros

O ator levou os prêmios de melhor cena pelo júri técnico e melhor figurino, além de ser indicado à melhor ator na 3ª edição, do Jantar com Arte do Instituto Arteiros

O ator Ivson Rainero, 39 anos, foi premiado neste último sábado (23) na 3ª edição do Jantar com Arte do Instituto Arteiros, apresentando a cena “Deus Danado”, junto com seu parceiro de cena Ruan Pet. O ator que nasceu no Rio Grande do Norte e foi criado na Paraíba, assim como muitos artistas mudou-se para o Rio de Janeiro há mais de uma década em busca de mais formação e novas oportunidades profissionais.

Ivson fala sobre a importância dessa mostra para atores e incentiva artistas de outros estados a também lutarem pelos seus sonhos: “O Jantar com Arte é uma oportunidade incrível para os artistas, não apenas por mostrarem seu trabalho, mas também para apresentar novos autores, novas vertentes de pesquisa, conhecer novos públicos. É uma honra apresentar para um júri tão renomado e competente, com um olhar tão profissional. Hoje, penso muito sobre a importância de estar no eixo Rio-São Paulo a fim de concretizar esses sonhos. Acredito que a internet, as redes sociais possibilitam uma abrangência muito maior para a pesquisa de talentos por todo o país. Mas acredito, também, que mesmo nós que saímos de nossas regiões de origem, não podemos nunca perder nossa regionalidade e orgulho do nosso lugar”, declara Rainero.

No ano de 2023, Ivson ganhou o prêmio de melhor ator na 2ª edição do Jantar com Arte, mas também já possui o prêmio de melhor ator no Programa Revelando Talentos, da TV Nordestina, em 2021 e do Festival Primeiro Plano (Festival de Cinema de Juiz de Fora-MG) e do Festival de Cinema de Caruaru-PE, ambos em 2016, com o curta-metragem “Um Brinde”.