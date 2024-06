João do Rio será o homenageado da Flip 2024

João do Rio é um dos nomes mais importantes da literatura carioca do século XX

A Festa Literária Internacional de Paraty escolheu o autor João do Rio como homenageado na edição de 2024. Um dos nomes mais importantes da literatura carioca do século XX, João, pseudônimo de Paulo Barreto, viveu entre 1881 e 1921 João do Rio é um dos autores mais importantes das crônicas do país. Ele mudou a forma de fazer jornalismo e ficou famoso pelo estilo controverso. Ingressou, aos 29 anos, na Academia Brasileira de Letras ocupando a cadeira 26.

A curadora Ana Lima diz que a escolha é por homenagear também um gênero tipicamente brasileiro: “Muito se diz que a crônica, como ela se deu no Brasil, é um gênero totalmente brasileiro. Vem um pouco da tradição do ensaio, claro, mas aqui ganhou pitadas de humor, de observação sagaz. João do Rio, como um dos pioneiros, foi além: registrou a história de uma cidade que se transformava, e não é exagero dizer que ele fez uma etnografia no início do século“.

É a primeira vez desde 2019, quando Euclides da Cunha foi escolhido, que a festa homenageia um autor homem. Em 2020, a escolha por Elizabeth Bishop foi cancelada e em 2021 a escolha foi por uma tema. As escolhidas nos últimos anos foram Maria Firmina dos Reis (2022) e Pagu (2023).

A Flip 2024 acontece entre 9 e 13 de outubro.