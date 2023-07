Jogador de futsal morto em acidente de carro é enterrado na Zona Norte do Rio

Familiares e amigos se despediram do jogador de futsal Lucas Oliveira Azevedo, de

21 anos, que morreu em um acidente de carro na Avenida Dom Hélder Câmara, na

Zona Norte do Rio. A cerimônia, realizada ontem (11) no Cemitério de Inhaúma, na

mesma região, foi marcada abraços, lágrimas e homenagens.

O jovem era jogador de futsal do clube Boa Esperança, de Portugal, e estava

aproveitando as férias no Rio há menos de um mês. Recentemente, ele havia

renovado seu contrato com a equipe para mais uma temporada. O acidente está

sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).

A colisão aconteceu na madrugada da última segunda-feira (10), na descida do viaduto, na Avenida Dom Hélder Câmara, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Lucas e mais três amigos se feriram após o veículo em que estavam bater em um poste ao realizar uma curva onde há afunilamento das pistas e obras próximas à calçada. O lado direito do carro ficou completamente destruído com o impacto. Lucas foi arremessado para fora do carro, batendo a cabeça no asfalto.

O motorista, de 25 anos, era amigo da vítima, foi intimado a depor e responderá

pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar).

Caio Mendes da Silva, de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros,

encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta. Pedro

Augusto Fernandes, 21, e Lucas André Paluma da Silva, 18, receberam socorro dos

bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os jovens apresentam

quadro de saúde estável.