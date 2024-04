Jogador do Vasco tenta enganar Lei Seca e é multado duas vezes

O volante Paulinho, do Vasco, foi multado duas vezes pela Lei Seca por dirigir sem

habilitação na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, da noite da última

sexta-feira (19), o meio-campista, depois de parado pelos agentes que faziam a

inspeção no local, tentou enganá-los com o auxílio de um outro homem.

Paulinho dirigia seu veículo quando foi abordado pela primeira vez na blitz da Lei

Seca. Sem carteira, ele foi informado que, para deixar o local com o carro, outra

pessoa habilitada teria que conduzí-lo.

Em seguida, um motorista profissional se aproximou e falou ao jogador sobre seus

serviços. Por um valor combinado, ele costuma levar o carro de motoristas

impedidos de dirigir.

Monitorado por drone

O motorista assumiu a direção do carro de Paulinho, que entrou no banco traseiro

do veículo. Eles andaram cerca de 30 segundos, e o atleta – sem carteira – voltou ao

volante após fazer um PIX no valor de R$ 300.

Logo adiante, ele foi parado novamente por agentes da Lei Seca que monitoravam

tudo com um drone. Os dois foram levados para a delegacia.

Enquanto Paulinho foi multado duas vezes por dirigir sem habilitação, o motorista

Thiago Almeida Bianchi de Mattos foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele

cometeu um crime quando entregou a direção do carro a uma pessoa não

habilitada.