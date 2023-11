Jogo suado dá vitória ao Integração F.M. no Zé Macaco em Belford Roxo

O Integração F.M. acabou vencendo o embate por 1 a 0 contra a equipe do União de Heliópolis F.C. em um jogo disputadíssimo

Um amistoso reuniu dois tradicionais times de futebol de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último domingo (12), na Praça de Esportes do Império F.C., conhecido como Campo do Zé Macaco, no bairro Andrade Araújo. O Integração F.M. acabou vencendo o embate por 1 a 0 contra a equipe do União de Heliópolis F.C. em um jogo disputado.

Nem o sol escaldante de mais de 40º desanimou a enorme plateia formada pelos amantes do futebol de várzea. Os dois times entraram em campo às 9h e fizeram bonito. A partida foi decidida pelo golaço do centroavante Fofão, do Integração, aos 42 minutos do segundo tempo. O destaque do jogo foi protagonizado pelo goleiro Humberto, que fez três defesas espetaculares que garantiram o resultado.

Essa é a segunda vez que as duas equipes se enfrentaram neste ano. Na primeira, o jogo ficou no 0 a 0. Apesar de não ter decidido o jogo, o elenco do União apresentou um futebol de muita técnica e de ataque estratégico. Sob os olhos atentos da comissão técnica formada pela dupla Dinaldo e Paura, os jogadores mostraram que estavam dispostos a lutar com a bola até os últimos minutos. O goleiro China não deixou por menos, com defesas de bolas que dificultaram a vitória do adversário.

Cartões amarelos

Dois jogadores do União levaram cartão amarelo: Neguinho (camisa 4) aos 23 minutos do primeiro tempo; e Cavalo (camisa 18) aos 32 do segundo tempo. O destaque da partida ficou por conta de Maga, do União, que entrou em campo no 2° tempo e anulou toda subida do lateral direito Dudinha, do Integração.

Do lado do Integração receberam advertência com o cartão amarelo os jogadores Jonatas 93), Diego (16), Vagner (5), Edgar (10), Evandro (17) e Gilmar (11).

União de Heliópolis F.C.

Técnico – Arnaldo Bigode

01 China

02 Chifrao

03 Café

04 Neguinho

05 Robinho

06 Duca

08 Bolota

09 João

10 Fabinho

11 Negão

12 Chalon

Reservas:

Chaneu

Amarrado

Cavalo

Corsan

Maga

Integração F.M.

Técnico – Luizinho

12 – Humberto – goleiro

4 – Dudinha

3 – Jonatas

5 – Vagner – capitão

17 – Evandro

16 – Diego

11 – Gilmar

10 – Edgar

7 – Ari

9 – Maneirinho

19 – Fofão

Reservas:

2 – Marcelo

20 – Maranhão

8 – Pará

15 – Jefferson

6 – Joao Carlos

22 – Carlão

18 Henrique

21 – Pinguelo

13 – Cabeça