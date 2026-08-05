John Kennedy, do Fluminense, tem mais gols em 2026 do que Brenner, David e Spinelli juntos

Centroavante do Fluminense disputou 37 jogos. Na atual temporada, o craque balançou as redes adversárias 14 vezes

John Kennedy, centroavante do Fluminense, tem mais gols em 2026 do que Brenner, Claudio Spinelli e David, atacantes do Vasco da Gama, somados. Na atual temporada, o jogador tricolor balançou as redes adversárias 14 vezes. Já os atletas cruzmaltinos, respectivamente, em três, seis e duas oportunidades, totalizando 11 gols.

Vale ressaltar que, para tal, John Kennedy disputou 37 partidas. Paralelamente, Brenner e Spinelli têm, cada um, 27 jogos disputados este ano, enquanto David entrou em campo 28 vezes.

Nesta quarta-feira (5), Fluminense e Vasco se enfrentam no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo ocorre no Estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30 (de Brasília).

Pelo lado do Flu, mandante da partida, a tendência é que John Kennedy, que foi titular e teve boa atuação no jogo de ida, seja mantido entre os 11. A provável escalação tricolor para o clássico desta quarta é Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Jemmes) e Guilherme Arana; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy.

Disputa por vaga

Já em relação ao Vasco, David foi o escolhido para iniciar o jogo anterior, mas não se destacou. Sendo assim, a disputa pela vaga de ”camisa 9” segue em aberto com Brenner e Spinelli. O Gigante da Colina deve ir a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson (Nuno Moreira ou Puma Rodríguez), Andrés Gómez e David (Brenner ou Spinelli).

Na primeira partida entre os times, disputada no último sábado (1º), também no Maracanã, empate em 0 a 0. Sendo assim, quem vencer no segundo e decisivo confronto, avança às quartas de final da Copa do Brasil. Caso haja nova igualdade no placar durante os 90 minutos, a vaga será definida via cobranças de pênaltis.