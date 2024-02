Jornalista atualiza estado de saúde após ser baleada ao deixar Sapucaí

A jornalista Nathalia Santos participou virtualmente do “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo, nesta quinta-feira (15), depois de ser baleada no quadril durante uma tentativa de a assalto ao sair da Marquês de Sapucaí, na madrugada da última segunda (12). Internada no Centro de Terapia Intensiva de um hospital do Rio, ela falou sobre o ocorrido.

“Eu estou muito grata por estar viva, porque foi um susto. Não esperava. A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e escuto duas balas, falei: ‘é tiro’. Fui atinginda e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos, tenho dois filhos, e a única coisa que vinha na minha cabeça era: ‘não quero deixar meus filhos agora. Não quero morrer, não quero morrer'”, recordou ela, que informou sobre seu estado de saúde.

“Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Passei por uma cirurgia no fêmur. Coloquei uma haste. A bala ainda tá alojada, eles optaram por não tirar a bala neste momento. Precisei fazer transfusão de sangue, porque estou um pouco anêmica. Mas os médicos estão esperançosos, daqui a pouco estou saindo daqui, se Deus quiser. Ainda estou sem o movimento dos pés ainda, mas pelo o que os médicos falaram, está tudo dentro do esperado. Mas não é uma coisa que tá me

preocupando ainda. Tô feliz em estar viva”, destacou.

Nathalia ficou conhecida como comentarista do programa “Esquenta!”, da TV Globo.