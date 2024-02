Jornalista, Protetora de Animais, Rainha e Musa do Carnaval, representa a Beleza Indígena Karajá na Avenida

A jornalista e protetora de animais, Cristina Cruz, desempenhará um papel único no Carnaval carioca deste ano, representando uma guerreira indígena Karajá pela escola de samba Botafogo Samba Clube. Além de sua atuação como rainha e musa, Cristina é conhecida por seu compromisso com a causa animal e é mãe de vários pets.

Pela segunda vez consecutiva, Cristina defenderá as cores da Botafogo Samba Clube com paixão e dedicação. “O Carnaval é uma experiência indescritível. A emoção que sentimos é única, só pisando na avenida para entender esse sentimento. Espero ansiosamente por esse dia o ano todo”, compartilha a musa.

Além de seu papel na Botafogo Samba Clube, Cristina também desfilará como rainha de bateria do bloco “Arrasta Polvo”, de Nova Campinas, Duque de Caxias, concorrente na série bronze. “Este é meu segundo ano como rainha do Bloco Arrasta Polvo, e sou imensamente grata ao presidente Cesinha pelo convite e pelo carinho de todos em Nova Campinas. O amor que recebo é tão grande que realmente me sinto uma rainha”, brinca Cristina.

A jornalista destaca a importância da equipe que a auxilia durante o Carnaval: “Não posso abrir mão de duas coisas durante o Carnaval: minha maquiadora, Larissa Ogando, e meu estilista, Yan. Sem eles, o espetáculo não seria completo. São responsáveis por transformar uma mulher em uma guerreira indígena, através da maquiagem e do figurino.”

Cristina enfatiza que a beleza indígena Karajá vai além do aspecto visual: “É um testemunho vivo da riqueza cultural e da transmissão de conhecimentos de geração em geração. Destaca a importância vital da preservação das tradições indígenas.”

Para Cristina, a beleza Karajá reforça a diversidade cultural e valoriza a identidade única do Brasil.