Jornalista Vera Magalhães exclui sua conta no X e critica Elon Musk

A jornalista Vera Magalhães decidiu excluir seu perfil no X (antigo Twitter) e denunciou o uso político da rede social por parte do empresário Elon Musk, proprietário da plataforma.

Vera fez o anúncio em uma postagem no X, antes de desativar sua conta, expressando sua preocupação com o ambiente “tóxico e perigoso” que a plataforma havia se tornado. Ela argumentou que uma rede social perde sua credibilidade quando se torna uma ferramenta para os interesses políticos do proprietário, desafiando a noção de liberdade de expressão.

“A partir do momento que uma rede social vira uma arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada. Quem está aqui está topando as regras do jogo de Elon Musk e usando sua expertise, seu trabalho para alavancar sua arma política. Por isso, a partir de hoje, não estarei”, afirmou a jornalista em seu comunicado.

Ataques a ministro

A exclusão do perfil de Vera Magalhães ocorre após uma série de ataques e ameaças de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante o último fim de semana. Musk acusou Moraes de promover “censura no Brasil”, pediu sua renúncia ou impeachment e declarou que não iria mais acatar decisões do STF.