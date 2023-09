Jovem atingida por avião ultraleve em Nova Iguaçu tem morte encefálica

Após o acidente, a vítima foi levada para o HGNI

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) iniciou neste domingo (10) o protocolo de morte encefálica de Carolina Kethelim, de 22 anos. No último sábado (9), ela foi atingida por um avião ultraleve em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Logo após o acidente, a jovem deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo. Ela foi internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital.

De acordo com a unidade de saúde, o protocolo de morte encefálica determina que os médicos realizem uma série de exames para avaliar seu estado clínico e neurológico.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) informou que a suspeita de morte cerebral começa quando o médico observa alguns sinais. São eles: coma não perceptivo (coma profundo); falta de reatividade supraespinhal (ausência de reflexos motores); apneia (ausência de respiração) persistente; presença de lesão encefálica de origem conhecida e irreversível; temperatura corporal acima de 35 °C.

Ainda de acordo com o protocolo, os médicos terão seis horas para realizar exames e possíveis intervenções, antes de confirmar ou não a morte da paciente.