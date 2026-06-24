Jovem de 24 anos é morta a facadas pelo ex-companheiro na Zona Norte do Rio

Yasmim Rodrigues da Silva foi atacada na comunidade Faz Quem Quer, mãe tentou defender a filha e ficou ferida

A jovem Yasmim Rodrigues da Silva, de 24 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-marido na tarde da última segunda-feira (22), na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. O assassino atraiu a vítima fingindo que levaria fraldas para a filha do casal, de apenas 2 anos.

A mãe de Yasmim, Luana da Silva, tentou conter o agressor, também foi esfaqueada e permanece internada em quadro estável. O criminoso fugiu a pé logo após o ataque e está sendo procurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O crime chocou os moradores da comunidade, que ouviram os gritos de socorro e tentaram ajudar as vítimas antes da chegada da polícia. Yasmim e o agressor estavam separados há cerca de uma semana.

Segundo o padrasto da jovem, Roque Santos da Silva, o casal já havia rompido antes, mas a recusa definitiva de Yasmim em reatar o relacionamento motivou a agressão.

“Perdi minha filha”

“Perdi minha filha por causa de um desgraçado que não aceitou que ela não queria mais nada com ele. Só estou em pé por causa da minha neta”, desabafou a mãe, Luana da Silva.

Yasmim chegou a ser levada em estado gravíssimo para a UPA de Rocha Miranda, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Policiais militares do 9º BPM foram acionados e confirmaram o óbito.

Durante a fuga em direção à região da Jatuarana, o suspeito deixou para trás seus óculos e um telefone celular. Os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil e passam por perícia para ajudar a rastrear o paradeiro do assassino.

Sonhos interrompidos

Yasmim era descrita por amigos e conhecidos como uma jovem batalhadora e cheia de planos. Ela participava ativamente do Instituto Social Mulheres de Favela em Reação. A fundadora do projeto, Luciane Costa, lamentou a perda de uma mãe jovem que buscava se qualificar para garantir um futuro melhor para a filha.