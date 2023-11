Jovem desaparecido ao ir à praia é encontrado morto na Zona Oeste do Rio

Corpo de Marcos Antônio estava em área de mata próximo à comunidade da Muzema

Marcos Antônio Seixas Galdino, de 21 anos, desaparecido desde a última terça- feira (14), foi encontrado na quinta-feira (16), em uma área de mata próxima à comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio. Parentes disseram que ele havia

saído de casa para ir à Praia da Barra da Tijuca e não voltou para casa.

Após receber relatos com a possível localização, a família encontrou o corpo em

um terreno próximo ao condomínio Figueiras, que fica entre Rio das Pedras e a

comunidade da Muzema.

O pai do jovem que vinha compartilhando cartazes pedindo informações sobre seu

paradeiro, lamentou a perda do filho nas redes sociais: “É muito difícil de entender

o propósito de Deus na nossa vida. Minha duas joias estão com o senhor”,

publicou Robson Galdino.

O caso era investigado pela Delegacia de Descobertas e Paradeiros (DDPA), mas

com a identificação do corpo deve ser transferido para a Delegacia de Homicídios

da Capital (DHC). Até o momento, a Polícia Militar não foi acionada para a

ocorrência.