Jovem é achada morta com três tiros no rosto na Baixada Fluminense

Karla da Silva saiu para encontrar amigos e no dia seguinte foi localizada sem vida

A Polícia Civil investiga a morte de Karla da Silva, de 21 anos, em Xerém, Duque de

Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima apresentava três tiros no rosto e o corpo

foi encontrado no último dia 31 na Estrada Rio D’ouro.

De acordo com familiares, a jovem tinha dependência de álcool e drogas. No dia 30

de dezembro, ela saiu para beber com os amigos. No dia seguinte, a jovem foi

achada morta.

“Estamos todos imensamente tristes, arrasados pelo ocorrido, mas confiando e

tendo fé em Deus que o culpado será devidamente punido e preso perante à lei”,

disse o tio, Cleiton Vieira.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia de

Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para

identificar o autor e motivação do crime.