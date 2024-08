Jovem é achado morto no Elevado do Joá, na Zona Sul do Rio

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto no Elevado do Joá, na Zona Sul do Rio, na manhã da última terça-feira (20). O corpo de Otávio do Nascimento de Andrade tinha sinais de violência.Ele estaria desaparecido desde a noite do último domingo (18), quando saiu de São Conrado, perto da comunidade da Rocinha, rumo à Muzema, na Zona Oeste, onde morava. A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para o caso.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente na 14ª DP (Leblon) e, posteriormente, encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca), que segue as investigações para esclarecer todos os fatos.

Um amigo de Otávio, que preferiu não se identificar, disse ao O Dia que não tinha conhecimento sobre um relacionamento amoroso atual da vítima, que também não havia falado sobre ameaças, mas acredita em um “ataque homofóbico sem precedentes”.

Em uma página no Instagram destinada ao público LGBTQIA+ que anunciou o falecimento do rapaz, comentários também apontaram homofobia.