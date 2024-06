Jovem é espancada pelo namorado no morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio 

Allana Andrade sofreu diversos ferimentos no rosto/Reprodução

Allana Andrade Augusto de Oliveira, 19 ano, foi espancada pelo namorado no

Vidigal, na Zona Sul do Rio, no último domingo (2). O motivo da agressão teria sido

ciúmes.

A jovem, moradora da Cruzada São Sebastião, no Leblon, também na Zona Sul,

relatou que havia ido almoçar na casa de uma tia na favela e lá, o suspeito

identificado como Lucas Lima Queiroz do Nascimento, 28, por desconfiança,

encurralou a mulher em uma rua deserta e começou a espancá-la.

Muito machucada, ela precisou ser socorrida por pessoas da comunidade. A vítima

foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde recebeu

atendimento médico e foi internada. Mas, ela já recebeu alta médica.

Por conta do espancamento, Allana teve vários ferimentos e hematomas,

principalmente, na cabeça e no rosto. As pernas também ficam machucadas.

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela 15ª DP (Gávea). No

momento do registro, os agentes solicitaram à Justiça medidas protetivas para

Allana.

De acordo com familiares da mulher, o motivo do espancamento foi uma

desconfiança de Lucas. Os pais contam que o casal tinha um relacionamento

conturbado, que já durava 7 anos, entre idas e vindas. Eles contam que, não foi a

primeira vez que Allana foi agredida por Lucas, que seria ciumento e controlador.

A avó da vítima conseguiu falar com o suspeito por telefone. Na ligação ele chega a

confessar que “deu uns tapas” na namorada e destaca que não iria admitir que ela

ficasse com ele e com outras pessoas, em uma tentativa de justificar a atitude dele.

Números assustam

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que entre janeiro e abril

deste ano, 38 mulheres foram vítimas de feminicídios em todo o estado. Nesse

mesmo período, foram registradas 152 tentativas de feminicídio.

No mesmo período do ano passado, 34 mulheres foram assassinadas pelos seus

companheiros ou ex-companheiros. Outros 105 casos de tentativas foram

contabilizados. Em 2023, ao todo, foram 99 feminicídios em todo o estado e 308

tentativas de feminicídio.

Só nos últimos 12 meses, 40.471 medidas protetivas foram concedidas.