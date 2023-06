Jovem é executado com cinco tiros em cidade do Sul Fluminse

Um jovem de 24 anos foi executado com aproximadamente cinco tiros na tarde desta quarta-feira (14), em Três Rios, no Sul Fluminense. Jhoninha de Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local

O crime ocorreu no bairro Cantagalo, divisa com a Favelinha. Testemunhas

relataram que Jhoninha foi cercado por criminosos fortemente armados, que

chegaram ao local em uma motocicleta vermelha. Eles dispararam vários disparos

contra o jovem, que estava de bicicleta no momento do ataque.

A Polícia Civil está em busca de pistas que possam levar à identificação e prisão

dos autores do crime. Neste momento, a motivação do homicídio permanece

desconhecida.