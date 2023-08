Jovem é morta a tiros na Rocinha, na Zona Sul do Rio, e família acusa namorado

Jenifer foi encontrada morta na casa onde morava com o namorado/Reprodução

Jenifer Carvalho Paes, de 19 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira

(28) na Rocinha, na Zona Sul do Rio. O corpo apresentava marca de tiro no peito.

Uma amiga desconfiou do sumiço da jovem e enviou mensagens aos pais da vítima.

Ela foi sepultada no Cemitério de Inhaúma na tarde desta terça-feira (29).

Inconsoláveis, os parentes apontam o namorado de Jenifer como o principal

suspeito do assassinato. Eles moravam juntos na comunidade. O relacionamento de

cerca de 10 meses e era marcado por ciúmes. Jenifer havia terminado a relação

recentemente, mas por insistência aceitou retomá-la.

Para os familiares, o suspeito teria cometido o crime durante uma nova briga por

ciúmes. Ele ainda não foi localizado para depoimento à polícia.

Homenagens nas redes

Nas redes sociais, parentes e amigos fizeram homenagens à jovem. “Nunca mais

serei a mesma sem você. O meu coração está faltando um pedaço. Você me

escolheu, eu escolhi você. Me perdoa, eu sempre vou amar você, filha”, escreveu a

mãe.

“Obrigada por fazer parte das minhas boas memórias, vou sempre amar você, prima. Descanse em paz”, se despediu a prima.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e busca identificar e

prender autor crime.