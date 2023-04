Jovem é morto a tiros por agiota na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Rodrigo Barros Rangel foi assassinado na Taquara

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato de um morador da Taquara, na Zona Oeste do Rio. As investigações apontam que a motivação do crime seria o não pagamento de uma dívida com agiotas.

Rodrigo Barros Rangel, que faria 24 anos no último domingo (23), levou dois tiros na cabeça ao tentar impedir que criminosos tomassem a televisão usada por sua mãe, uma idosa cadeirante, como pagamento.

De acordo com testemunhas, o jovem, que trabalhava como funcionário de um bar na Rua Caminho do Calharis, tinha contraído um empréstimo com um grupo de agiotas da região, que é dominada por milicianos.

Por conta do não pagamento da dívida, os criminosos foram até a casa onde Rodrigo morava com a mãe.

Um deles foi até a sala da casa e começou a tirar a televisão do móvel. Rodrigo teria discutido com o homem. Um criminoso, citado por testemunhas como “Barata”, disse ao invasor da casa que queria

apenas o pagamento em dinheiro, e ordenou que a televisão fosse devolvida.

Em seguida, Rodrigo foi tirado de casa e executado. A vítima foi levada ainda viva para o hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu. Testemunhas contaram que um vizinho se prontificou a pagar a dívida de Rodrigo, mas os criminosos recusaram a oferta.