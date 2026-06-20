Jovem morto a tiros ao tentar defender irmã durante briga em Nova Iguaçu

Márcio dos Santos Ramalho tinha 23 anos e morreu após tentar proteger a irmã

Uma discussão familiar terminou em tragédia na noite do último sábado (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O militar Márcio dos Santos Ramalho, de 23 anos, foi morto após tentar defender a irmã durante uma briga com o marido dela.

Segundo testemunhas, a confusão começou logo após o jogo da Seleção Brasileira e evoluiu para agressões dentro da residência da família.

De acordo com a investigação, o suspeito, identificado como Jadson Ferreira Aragão, teria iniciado uma discussão com a companheira e efetuado disparos contra ela durante o desentendimento.

Ao presenciar a situação, Márcio tentou intervir para proteger a irmã, mas acabou atingido por um tiro na cabeça.

O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e segue sendo procurado pelas forças de segurança.

DHBF investiga

Inicialmente registrado como tentativa de homicídio, o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) após a confirmação da morte de Márcio.

O enterro de Márcio aconteceu na segunda-feira (15), sob forte comoção de familiares e amigos.