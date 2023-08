Jovens do projeto SOS Vila Vintém visitam Madureira Shopping, na Zona Norte do Rio

Cerca de 70 crianças de 4 a 13 anos tiveram a oportunidade de passear, assistir um filme, brincar e lanchar no empreendimento localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro

A última sexta-feira, dia 21 de julho, foi marcada por muita diversão para 70 crianças que participam do projeto social SOS Vila Vintém, localizado em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os jovens tiveram a oportunidade de assistir um filme com direito a combo de pipoca e bebida, brincaram no parque de diversões Game Point e, fechando o passeio, lancharam no Bob’s. A experiência, que é algo normal para muitas crianças, foi uma grande e exclusiva oportunidade para a garotada que participou da ação.

Entre elas estava Camilly Vitória, de 9 anos, que pela primeira vez foi ao cinema e estava encantada. “Eu achei que fosse ser igual a ver televisão em casa, mas a tela é enorme, o som é alto, a poltrona muito confortável e a pipoca é uma delícia. Eu amei e quero voltar muitas vezes!”, disse a menina que está matriculada no 4º ano do Ensino Fundamental.

Davi Gomes, que é fundador da ONG SOS Vila Vintém, e trabalha como Assistente Comercial no Madureira Shopping, sugeriu a promoção da atividade e explica que estar estudando é um dos critérios para participar do projeto: “Criei a ONG durante a pandemia com um viés assistencialista, mas hoje também promovemos acesso à cultura e ao lazer para nossos frequentadores. Percebi que havia muita evasão escolar. Por isso, para fazer parte do projeto é fundamental que as crianças estejam matriculadas e frequentado regularmente a escola. Poder trazê-los ao shopping e fazer com que se sintam parte desse espaço fará toda diferença na vida deles. Tenho certeza de que se sentiram acolhidos e que o Madureira Shopping será sempre lembrado como um local de boas memórias e experiências para eles. Estou muito feliz e grato pela oportunidade”, explicou Davi, que acompanhou de perto a experiência.

Para a gerente de marketing do Madureira Shopping, Luciane Treigher, abrir as portas do empreendimento para os jovens da SOS Vila Vintém foi uma experiência prazerosa para ambos os lados: “Nós ficamos muito felizes em receber essas crianças. O acesso à cultura é um direito constitucional e para nós, do Madureira Shopping, é uma honra poder proporcionar essa experiência que muitos ainda não tinham tido a oportunidade de viver. Esperamos que eles tenham tido um dia agradável, feliz e que voltem para suas casas cheios de novidades e que possam sempre se lembrar desse dia que passaram com a gente com muito carinho”, afirma a executiva.