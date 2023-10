Juiz é fuzilado por grupo de criminosos

PERNAMBUCO – O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi executado a tiros no bairro de Candeias, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na noite da última quinta-feira (19). O crime aconteceu a cerca de 300 metros da residência do magistrado.

Segundo a investigação, o juiz dirigia o próprio carro quando foi cercado por um veículo vermelho onde estavam criminosos armados, que dispararam várias vezes contra a vítima e fugiram em seguida. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não havia informado sobre a motivação do crime e sobre a identificação e prisão dos assassinos.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Paulo Silva atuava na 21ª Vara Cível do Recife e já trabalhou como desembargador substituto. Ele tinha mais de 30 anos de magistratura.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, prestou solidariedade à família e aos amigos da vítima. Disse ainda que conversou com as autoridades para apuração rápida do caso.

Ainda segundo Barroso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acompanhará os desdobramentos para garantir que a justiça seja feita.