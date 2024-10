Julinho Juju lidera intenções de voto em Paty do Alferes com 45,5%, diz Factum

Na 2ª colocação, vem Rafael Dentista com 23%, em seguida e empatados na 3ª e 4ª colocação com 7,1%, Dudu Mariote (PP) e Dr. Marcelo Lima (MDB)

A 1ª pesquisa eleitoral registrada para as eleições de 2024 em Paty do Alferes foi divulgada na última terça-feira (1º). O levantamento, realizado pela Factum Pesquisa e Comunicação sob o registro TSE nº RJ-00156/2024, apresenta, no cenário principal (votos estimulados/induzidos), o candidato Dr. Julinho Juju (PL) na liderança, com 45,5% das intenções de voto, seguido dos candidatos Rafael Dentista (SOLIDARIEDADE), com 23%, e, na terceira e quarta colocações, aparecem empatados com 7,1% Dudu Mariote (PP) e Dr. Marcelo Lima (MDB). Na quinta colocação, João Carlos Rocha (UNIÃO) com 4% e Professora Lúcia Ventura (REDE) com 1%.

Pelos números apresentados e pelo curtíssimo prazo de tempo até a eleição, que será daqui a cinco dias, a frente do candidato Dr. Julinho Juju (PL) é muito grande e já se mostra praticamente irreversível na sua vitória como prefeito, tendo o dobro da intenção de votos do segundo colocado, o candidato Rafael Dentista (SOLIDARIEDADE).

Rejeição

A rejeição eleitoral, única e individualizada, é liderada pelo segundo colocado na corrida eleitoral, candidato Rafael Dentista (SOLIDARIEDADE) com 19,3%, enquanto o candidato que lidera a corrida eleitoral, Dr. Julinho Juju (PL), apresenta 9%.

Avaliação do prefeito Juninho

A pesquisa aborda, ainda, apreciações sobre a atual administração do prefeito Juninho Bernardes, que apresenta desafios para que possa sair da prefeitura com melhor avaliação. O atual prefeito é aprovado por 55% dos entrevistados, com 41,9% classificando a gestão como ótima ou boa, sendo 12% de ótimos e 29,9% de bom. Já 43,9% desaprovam a administração do prefeito e 1,1% não soube ou não respondeu.

Eleitores consultados

Para a realização desta pesquisa, foi utilizada uma amostra de 378 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais de eleitores com 16 anos ou mais em todos os bairros do município de Paty do Alferes, entre os dias 25 e 26 de setembro de 2024. A margem de erro dessa pesquisa foi mensurada em 5% para mais ou para menos.