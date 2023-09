Júri popular condena assassino de amiga em shopping a 28 anos de prisão

Julgamento em Niterói durou cerca de 12 horas; pena foi pelo crime de homicídio

quadruplamente qualificado, ocorrido em 2021

A Justiça do Rio condenou Matheus dos Santos da Silva a 28 anos de prisão pelo

assassinato, por esfaqueamento, de Vitorya Melissa Mota, de 22 anos. O crime

ocorreu em junho de 2021 dentro do Plaza Shopping, em Niterói, na Região

Metropolitana. O julgamento terminou no início da madrugada de ontem (22), 12 horas após o início da sessão, no Tribunal do Júri de Niterói.

Segundo a decisão, proferida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª

Vara Criminal de Niterói, Matheus dos Santos da Silva foi condenado por homicídio

quadruplamente qualificado pela motivação torpe, emprego de meio cruel, emprego

de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

“O crime praticado é quadruplamente qualificado, pela motivação torpe, qual seja,

abjeto sentimento de posse sobre a vítima, não aceitando o denunciado que esta

não quisesse se relacionar com ele; pelo emprego de meio cruel, eis que o denunciado esfaqueou a vítima repetidas vezes, demonstrando brutalidade fora do

comum e causando intenso sofrimento na vítima; pelo emprego de recurso que

dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo acusado que, em meio a

uma conversa, repentinamente sacou uma faca de sua mochila e a atacou de

inopino; e, ainda, praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino,

em menosprezo à condição de mulher”, disse a juíza.

Sete pessoas ouvidas

Durante o júri popular, sete pessoas foram ouvidas, entre elas quatro profissionais

da saúde, uma colega de curso, a tia materna e o irmão mais velho de Matheus.

Amigos de Vitorya compareceram ao Tribunal de Justiça de Niterói para

acompanhar o resultado.

O júri popular de Matheus estava previsto para acontecer no ano passado, mas foi

adiado após a juíza responsável pelo caso solicitar perícia médica para avaliar as

capacidades mentais do criminoso.

O crime

No dia do crime, Matheus teria seguido a vítima até a praça de alimentação do local

e sentado na mesma mesa que ela. Enquanto os dois conversavam, ele retira a

faca da mochila e começa a golpear Vitorya, impedindo que ela se defenda. A cena

foi registrada por câmeras de segurança do shopping.

O acusado só parou de esfaquear a vítima no momento em que uma testemunha o

conteve e imobilizou até a chegada dos seguranças do shopping e da polícia.