Justiça absolve PMs acusados da morte de João Pedro no Rio

João Pedro Mattos Pinto morreu em maio de 2020

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) absolveu sumariamente os três policiais militares acusados da morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, na última terça-feira (9). O adolescente foi morto em maio de 2020 após ser baleado durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo o documento, Fernando de Brito Meister, Mauro José Gonçalves e Maxwell Gomes Pereira, réus do processo iniciado pelo Ministério Público, foram absolvidos na decisão da juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine.

Para a magistrada, não havia provas suficientes que sustentassem a continuidade do processo contra os acusados. Dessa maneira, a Corte decidiu recusar a denúncia realizada pelo Ministério Público.

Mãe critica decisão

João Pedro brincava em casa com amigos quando, segundo familiares, policiais chegaram atirando. O menino foi atingido por um disparo de fuzil pelas costas e socorrido de helicóptero, mas não resistiu.

Mãe do adolescente criticou a decisão da Justiça. ‘Não é o que esperávamos, né? A Justiça nos matando mais uma vez. E essa decisão é uma decisão absurda. São quatro anos de busca por Justiça e quatro anos de espera, onde a gente tenta sobreviver de alguma forma. E agora a gente vem com mais essa notícia, né?’, contou em entrevista à CBN.

‘É a justiça mostrando que é normal a polícia invadir uma casa e efetuar mais de 60 disparos. É a justiça mostrando que a justiça para jovem, preto, favelado é diferente se fosse um filho de um diplomata, como aconteceu há poucos dias. E é isso’.