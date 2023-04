Justiça cassa mandato do ex-prefeito do Rio e deputado federal Marcelo Crivella

Ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella disse que a decisão não tem efeito imediato e vai recorrer

A juíza eleitoral Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, determinou a cassação do mandato do ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual deputado, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), na última quinta-feira (13). Além disso, declarou a inelegibilidade do congressista por 8 anos. A ação foi apresentada pelo atual prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), em 2020. Questionava panfletos distribuídos pela campanha de Crivella associando seu nome à defesa da legalização de drogas, do aborto, da ideologia de gênero e da liberação do chamado “kit gay” nas escolas. O material também dizia que Paes seria ligado ao Psol (Partido Socialismo e Liberdade).

No pleito daquele ano, Paes derrotou Crivella no 2º turno da disputa pela prefeitura carioca. A assessoria de imprensa do ex-prefeito disse que “a decisão não tem efeito imediato. E a defesa vai recorrer”. Além disso, sua vice na chapa à época, tenente-coronel do Exército Andréa Firmo (Republicanos), terá que ressarcir o valor de R$ 42.499,50, que financiou a confecção de 1,5 milhão de panfletos com “informações inverídicas” contra Paes com recursos de campanha.

Ela também ficará inelegível pelo mesmo prazo e ainda terá que devolver à Justiça Eleitoral, em valores corrigidos, recursos públicos “mau empregados”, que serão calculados pelo TSE. Eduardo Paes comemorou a decisão pelas redes sociais. “Aqui se faz, aqui se paga! Mentir e espalhar fake News é crime! Demora mas vem!“, publicou em seu perfil no Twitter.