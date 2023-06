Justiça converte em preventiva prisão de homem que tinha ‘arsenal’ em carro

André Felipe de Oliveira Silva costumava aparecer armado e com

distintivo em publicações nas redes sociais

Em audiência de custódia, nesta quinta-feira (1º), a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de André Felipe de Oliveira Silva, que foi flagrado com duas armas na cintura dentro de um hospital particular de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele tinha sido preso em flagrante, na última terça-feira (30), por porte ilegal de arma de fogo.

No carro de André a polícia encontrou um arsenal, com um rifle, faca, soco inglês,

carregadores, colete balístico e distintivos falsos. Todo material foi apreendido e

levado para a 76ª DP (Niterói), responsável pelas investigações.

Pirâmide financeira

André é investigado por participação em um suposto esquemas de “pirâmide” do

Rio de Janeiro, com denúncias que apontam um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão.

Ele é dono da Atrion Invest, um grupo de investimento com sede em Niterói, que

prometia altos retornos para quem aplicasse com eles. A Polícia Civil investiga se a

empresa praticou algum crime financeiro.

Segundo o advogado Joabs Sobrinho, responsável pela defesa de algumas das

vítimas da empresa de André Felipe, ele ameaçava todos os clientes que buscavam

a Justiça para reaver seus investimentos. “Todo mundo que foi lesado por ele foi

para a delegacia. Ele tem várias representações de ameaças contra as vítimas e

por estelionato”, comentou o advogado.