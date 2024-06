Justiça decreta a prisão de ex-diretores das Lojas Americanas que fugiram para o exterior

José Timotheo de Barros, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Anna Christina Ramos Saicali e Marcio Cruz são alvos da PF

Alertada pela Polícia Federal por risco de fuga de 2 dos 14 investigados, a 10ª Vara Federal Criminal expediu ontem (27) os mandados de prisão contra Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO das Lojas Americanas, e Anna Christina Ramos Saicali, uma de suas então diretoras mais próximas.

Considerados foragidos, os dois são alvos da Operação Disclosure, deflagrada nesta quinta-feira (27) pela Polícia Federal (PF) contra as fraudes contábeis no grupo.

Miguel tem cidadania espanhola e está em Madri. Anna foi para Portugal, mas não se sabe onde. Seus nomes foram incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. Se condenados, os investigados podem pegar cinco anos de prisão. A PF considera a hipótese de não obter a extradição de Miguel e de Anna, mas já trabalha em um pedido de cooperação internacional a fim de compartilhar provas com autoridades espanholas e portuguesas para que ao menos os ex-dirigentes possam responder no exterior.

Esse instrumento jurídico é semelhante ao usado contra o ex-jogador Robinho, preso no Brasil após ser condenado por um estupro na Itália.

A 10ª Vara Federal Criminal ainda determinou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.