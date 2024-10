Justiça derruba link de reportagem caluniosa contra candidato a prefeito de São Jão de Meriti

Valdecy da Saúde (c) com a liminar contra o jornal Povo

O candidato a prefeito de São João de Meriti, Valdecy da Saúde (PL), conseguiu, por meio da Justiça, derrubar o link de uma reportagem do Jornal POVO, veiculado em 25 de setembro, que liga o político a uma operação da Polícia Federal. A Justiça foi ao encontro do argumento que a notícia é uma fake news que liga, de forma inverídica e leviana, o candidato a um inquérito que ele sequer é citado.

O juiz eleitoral Leonardo Cardoso e Silva, da 089ª Zona Eleitoral de São João de Meriti, concordou com as alegações do corpo jurídico da campanha do candidato do PL quanto à real intenção do veículo:

“De todo conteúdo produzido pelo JORNAL POVO, publicado em suas redes sociais e no seu impresso, EXISTE UMA MANIPULAÇÃO TENDENCIOSA, IMORAL E QUE TÃO SOMENTE ATENDE AOS INTERESSES DO CANDIDATO LÉO VIEIRA, FATOS ESSES QUE INCLUSIVE SÃO MASSIVAMENTE REPRODUZIDOS PELO CANDIDATO EM SEUS PROGRAMAS ELEITORAIS, OU SEJA, O JORNAL POVO SOMENTE REPRODUZIU, CLARAMENTE, UM MATERIAL PREPARADO PARA ATENDER AOS INTERESSES DO CANDIDATO LÉO VIEIRA E ESSA JUSTIÇA NÃO PODE E NEM DEVE SE MANTER INERTE PERANTE TÃO ABSURDA AFRONTA.”

Em nota, a assessoria do candidato a prefeito de São João de Meriti, Vadecy da Saúde (PL), afirmou “lamentar profundamente que o veículo cometa esse crime para favorecer outro candidato e que não cumpra a missão para o qual ele existe: informar a população com notícias verdadeiras, sem atender a interesses desonestos que atentam contra a democracia.”

A publicação da campanha ainda diz que Valdecy da Saúde acredita na Justiça e aguarda, ainda, a decisão que pode mandar recolher os 50 mil exemplares que estavam sendo impressos para uma distribuição gratuita que é, no mínimo, muito suspeita.