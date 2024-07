Justiça do Rio de Janeiro manda capturar assassino de Tim Lopes

Traficante não apareceu para instalar tornozeleira eletrônica

A Justiça do Rio de Janeiro ordenou a captura do traficante Elizeu Felício de Souza,

conhecido como Zeu. Ele está em liberdade condicional desde o início do mês e

tinha cinco dias para instalar a tornozeleira eletrônica, mas não apareceu.

Por conta disso, ele voltou a ser considerado foragido e é procurado pela polícia. O

bandido é um dos condenados pela morte do jornalista Tim Lopes.

Zeu era o único que ainda estava preso pelo crime, que aconteceu há mais de 20

anos. Ele foi capturado durante a ocupação dos complexos do Alemão e da Penha,

em novembro de 2010.

Até hoje, o julgamento dos responsáveis pelo crime é visto como um dos maiores

processos do Judiciário fluminense. O processo foi concluído com 13 volumes.

O repórter Tim Lopes foi assassinado em junho de 2002 quando fazia uma

reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas no Complexo do Alemão,

na Zona Norte. Tim foi capturado, torturado e executado por traficantes.