Justiça do Rio mantém prisão de um dos acusados do assassinato de Jeff

Jeander Vinicius está preso e Bruno é considerado foragido. Os dois sáo acusados da morte de Jeff MachadoJeander Vinicius da Silva Braga teve audiência de custódia realizada na tarde de ontem (4). Disque Denúncia divulga cartaz do produtor

O juiz Diego Fernandes Silva Santos, da Central de Audiências de Custódia (CEAC)

de Benfica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), manteve a

prisão do ajudante de pedreiro e garoto de programa Jeander Vinicius da Silva

Braga, em audiência de custódia realizada na tarde deste domingo (4).

Jeander é um dos dois indiciados pela Polícia Civil pelo homicídio e ocultação de

cadáver do ator Jeff Machado. Na última quinta-feira (1º), o Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu a prisão temporária de Jeander. A Justiça também decretou a prisão preventiva do produtor Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, pelos crimes.

Jeander foi preso na última sexta-feira (2) pela Polícia no bairro de Santíssimo,

Zona Oeste do Rio. Após a prisão, Jeander falou que o ator foi morto por Bruno

enforcado com um fio de telefone enquanto estava dopado.

Confessou participação

Em depoimentos anteriores, tanto Jeander quanto Bruno tinham confessado

participação na morte do ator, mas disseram apenas que foram responsáveis por

ocultar o corpo. Eles atribuíam o assassinato do ator a uma terceira pessoa, versão

sempre descartada pela polícia. Após a prisão, Jeander mudou sua versão e apontou Bruno como autor do homicídio. Bruno é considerado foragido.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou em 27 de maio o corpo

de Jeff, que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro.

Os restos mortais da vítima foram encontrados amarrados dentro de um baú de

madeira, que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um

terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Disque-Denúncia

O Disque-Denúncia divulgou neste domingo (4) uma foto de Bruno de Souza Rodrigues, procurado pelo homicídio e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado. O anúncio foi feito por meio do aplicativo do Disque-Denúncia.

Informações sobre o paradeiro de Bruno podem ser enviadas pelo whatsapp ou

através do número de telefone do Disque-Denúncia: 2253-1177.