Justiça do Rio ordena retenção de CNH e passaporte de Dado por dívida de R$ 450 mil

Dado Dolabella tem dívida de quase meio milhão de cobetura

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte do ator Dado Dolabella, de 43 anos, em virtude de dívida de quase meio milhão de reais, referente ao aluguel de uma cobertura em que o ator morou até 2013, quando foi despejado. A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 4ª Vara Empresarial, do Rio, no último dia 5 de dezembro.

Em setembro passado, o artista foi “intimado” pelo Ministério Público para pagar ou efetuar um acordo para a quitação de dez parcelas da cobertura em que foi despejado por falta de pagamento.