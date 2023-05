Justiça Eleitoral cancela 793,7 mil títulos de eleitor em 2022

A Justiça Eleitoral cancelou, em 2022, 793.776 títulos no país. Entre os motivos estão falecimentos, sentença de autoridade judiciária, perda de direitos políticos, duplicidade e revisão do eleitorado.

Os estados que registraram o maior número de cancelamentos foram São Paulo, com 203.172; Minas Gerais, com 85.452; e Rio de Janeiro, com 76.750.

No total, 99,25% títulos de eleitor acabaram cancelados por falecimento. Outros 5.765 documentos deixaram de existir por decisões judiciais; 145 por perda de direitos políticos; 38 por duplicidade no sistema; e três após revisão de eleitorado.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nos casos de falecimento, de duplicidade e de consequências após revisão do eleitorado, o título pode ser cancelado por decisão judicial nos casos de desrespeito, por parte de eleitor, do alistamento eleitoral.

O eleitor também pode ficar sem o título se perder os direitos políticos por cancelamento de naturalização decorrente de sentença transitada em julgado.