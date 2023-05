Justiça Eleitoral do RJ cassa mandato do deputado Marcelo Crivella

O ex-prefeito do Rio é acusado de montar esquema para impedir

denúncias sobre a saúde no Rio

A Justiça Eleitoral determinou no último domingo (28) a cassação do mandato do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos) e a aplicação de multa de R$ 433 mil. A decisão é juíza eleitoral Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro.

O ex-prefeito do Rio é acusado de montar esquema, em 2020, para impedir

reportagens sobre a saúde no Rio. O caso ficou conhecido como “Guardiões do

Crivella”.

A magistrada também determinou que o ex-prefeito fique inelegível nos oito anos

subsequentes à eleição municipal de 2020. A decisão, datada de 8 de maio, é

resultado de ação ajuizada pela coligação “É a vez do povo!” (PT e PCdoB), feita

em 2020. Na ação, o bispo é acusado de “prática de abuso de poder de autoridade

e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais, com base na

Constituição”.

A coligação afirmou que Crivella montou um esquema para “monitorar e impedir a

interlocução de cidadãos com profissionais de imprensa” com o intuito de barrar

informações sobre o sistema de Saúde do Rio em período eleitoral.

Para isso, usou servidores públicos municipais, que ficaram conhecidos como

“Guardiões do Crivella”. A acusação identificou os servidores, em desvio de função,

utilizados pelo ex-prefeito do Rio.

Na sentença, a magistrada disse que a decisão tinha “caráter pedagógico-

preventivo” e também demonstrava o repúdio à “conduta moral e ilegal perpetrada”.

A assessoria do ex-prefeito disse que “não cabe a uma juíza eleitoral de primeira

instância cassar o mandato de um deputado federal”.