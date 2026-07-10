Justiça Eleitoral ordena que Garotinho apague postagens contra Eduardo Paes

Postagens de Anthony Garotinho (à esquerda) associam ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao CV e ao jogo do bicho

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) determinou, em caráter provisório, que o ex-governador Anthony Garotinho exclua de suas redes sociais, em até 24 horas, publicações que vinculam o pré-candidato Eduardo Paes (PSD) a facções criminosas e ao jogo do bicho.

A decisão atende a um pedido do PSD, que alegou que as postagens extrapolaram o debate político e tentaram manchar a imagem do concorrente. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária de R$ 10 mil.

A desembargadora Maria Paula Gouvêa Galhardo considerou que as acusações são graves e têm potencial para desinformar o eleitorado através do grande alcance digital de Garotinho. Contudo, a magistrada negou o pedido do partido para proibir novas publicações futuras, justificando que a medida configuraria censura prévia.

O embate jurídico ocorre em meio a outras ações recíprocas no tribunal envolvendo associações semelhantes entre adversários políticos no estado.

Mais uma contestação

O PSD também contestou uma segunda postagem de Garotinho que mencionava uma suposta aliança política entre Eduardo Paes e o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar. A legenda alegou que tal aproximação nunca existiu, visto que ambos sempre atuaram em campos políticos opostos no cenário fluminense.

A magistrada considerou que a afirmação apresenta fortes indícios de incompatibilidade com os fatos reais, o que reforçou a necessidade da remoção preventiva para evitar prejuízos à lisura do processo eleitoral.