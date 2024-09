Justiça Eleitoral procura responsável por site pirata por divulgação de notícias falsas

Criado em 2023, site espalha mentiras que favorecem Renan Marassi, em Resende

A Justiça Eleitoral colocou na mira o responsável pelo site pirata FolhaNews5, que espalha fake news contra candidatos no estado do Rio, especialmente em favor do candidato a prefeito de Resende, Renan Marassi. O site FolhaNews5 não tem registro no Brasil e não há nenhum tipo de contato.

O MPE deu o seguinte parecer: “Ante o exposto, opina o MPE seja determinada a expedição de ofícios à WordPress Serviços de Imprenca Ltda e Google Brasil Internet Ltda, para que, no prazo de 48 horas, disponibilizem os dados cadastrais que identifiquem a pessoa física responsável pelas publicações feitas na página FOLHA NEWS 5 (https://folhanews5.com/). Sem prejuízo, pugna o MPE sejam adotadas as medidas necessárias visando à preservação do conteúdo dos links indicados pelo representante na inicial”.

O site cria fake news para tentar descredibilizar institutos de pesquisa: já foram alvos de fake news os institutos GPP, Gerp e Prefab, os dois últimos mostrando a liderança do candidato a prefeito Tande, opositor de Marassi. O FolhaNews5, que fez seu primeiro post no Instagram em 4 de dezembro de 2023, não oferece nenhum tipo de contato e nem dados públicos sobre sua localização, fundação e origem.

Há várias ações em andamento para se descobrir o autor das fake news e quem o financia. O FolhaNews5 é a base de todas as ações do candidato Renan Marassi que usa justamente como referência de resultados corretos um instituto de pesquisas já denunciado por fraude em Duque de Caxias, o Costa Mariah/Intelligence cujo sócio, Ricardo Machado Mariah, já foi denunciado pelo Gaeco/RJ (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) por supostamente ser integrante da quadrilha de Wanderson Gimenes Alexandre, conforme a denúncia de número MPRJ 2016.00696928.

Várias pesquisas do Costa Mariah vêm sendo contratadas pelo jornal “O Dia”. Já há quatro procedimentos questionando pesquisas da Costa e Mariath nos município de Rio das Ostras, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu.

O instituto registrou um empate técnico entre Tande e Marassi, números completamente diferentes de Prefab e Gerp, que apontam longa vantagem de Tande para Marassi.