Justiça Federal manda União assumir a operação da BR-040 no trecho entre a Baixada e Petrópolis

A 1ª Vara Federal de Petrópolis determinou um prazo de dois meses para a União e

a ANTT voltarem a operar a BR-040 no trecho entre a Baixada Fluminense e a

cidade da Região Serrana do Rio. O descumprimento da medida liminar acarretará

multa diária de R$ 1 milhão. A decisão determina ainda que num prazo de seis

meses seja realizada nova licitação para escolha de outra empresa para terminar as

obras da estrada Nova Subida da Serra (NSS) que deveriam ter sido entregues há

10 anos pela Concer, empresa que administra a via desde 1995. De acordo com a

Justiça, em valores atualizados, o custo da obra é de R$ 521,7 milhões.

A Justiça também declarou a nulidade do termo aditivo de 2014 que previa o custeio

das obras por meio de repasses da União, a título de reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato.

Duas transferências de recursos federais chegaram a ser feitas, em dezembro de

2014 e abril de 2015, num total R$ 460 milhões, em valores atualizados. No texto da

sentença, o juiz federal César Manuel Granda Pereira escreve que “houve clara

burla à regra constitucional de obrigatoriedade de licitação e com consequências

negativas para o usuário da rodovia que até a presente data se vê privado da NSS,

bem como do interesse público que, mesmo ante o dispêndio de elevada monta de

recursos, não se chegou a operar uma obra com utilidade para a coletividade”.

O contrato da Concer para operar a via expirou em 2021, mas o consórcio seguiu à

frente da administração da rodovia por força de decisões judiciais. Quanto à decisão

da 1ª Vara Federal de Petrópolis, a Concer informou que vai recorrer e que “há

decisões favoráveis em instâncias superiores da Justiça Federal sobre os mesmos

temas que consideram os problemas que usuários estarão sujeitos se a

concessionária sair da rodovia”.