Justiça Federal suspende multas aplicadas na Rio-Santos

A 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar nesta quarta-feira (17) para

suspender todos os autos de infração aplicados em virtude do sistema Free Flow,

conhecido como “pedágio sem cancela”, recentemente adotado em um trecho da

Rodovia BR-101/RJ (Rio-Santos).

Tanto a concessionária responsável pela rodovia quanto a ANTT não conseguiram

provar o regular funcionamento do sistema.

O caso foi levado à Justiça após o MPF, a DPU e a Defensoria Pública do Rio

registrarem problemas na cobrança das multas. Segundo os órgãos, a ANTT passou

a “lavrar indiscriminadamente autos de infração por evasão de pedágio”.

O novo sistema deixará de funcionar no trecho da Rodovia BR-101/RJ, entre o

entroncamento com a BR-465, no município do Rio de Janeiro, e a divisa com o

estado de São Paulo.