Justiça manda manter 50% da frota de ônibus durante greve dos rodoviários no Rio nesta segunda

Justiça determinou manutenção de pelo menos metade da frota de ônibus em circulação durante a greve dos rodoviários no Rio

A greve dos rodoviários anunciada para começar nesta segunda-feira (29) no Rio de Janeiro terá restrições impostas pela Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) determinou que pelo menos 50% da frota operacional de ônibus permaneça em circulação durante todo o período da paralisação.

A decisão busca minimizar os impactos para milhões de passageiros que dependem diariamente do transporte coletivo na capital fluminense. O descumprimento da medida poderá resultar em multa diária de R$ 50 mil tanto para o Sindicato dos Rodoviários quanto para o Rio Ônibus, entidade que representa as empresas do setor.

A determinação judicial estabelece que o percentual mínimo deverá ser mantido em cada linha e itinerário, garantindo atendimento básico à população mesmo durante a mobilização dos trabalhadores.

A paralisação ocorre em um momento de grande movimentação na cidade, especialmente devido ao aumento da circulação de pessoas por conta de compromissos profissionais e eventos para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A Prefeitura do Rio informou que acompanha a situação de perto e já solicitou ao Judiciário a ampliação do percentual mínimo de ônibus em circulação. O objetivo é evitar transtornos maiores para os passageiros.

BRT terá operação normal

O sistema BRT funcionará normalmente. A Mobi-Rio, empresa responsável pela gestão do modal, informou que os corredores TransBrasil, TransCarioca, TransOeste e TransOlímpica operarão com a programação regular de dias úteis.

Trens, metrô e VLT reforçam atendimento

Diante da possibilidade de aumento na procura por outros meios de transporte, as concessionárias que administram os trens urbanos, o metrô e o VLT anunciaram reforço operacional.