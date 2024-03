Justiça manda prender secretário de Mangaratiba por agressão contra ex

Braz Marcos teria descumprido uma medida protetiva

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a prisão do secretário de Administração de Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, Braz Marcos da Silva

Marques, de 51 anos. Ele é acusado de descumprir uma medida protetiva contra a

ex-companheira. O secretário é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba) por

violência doméstica.

A decisão da prisão preventiva, sem prazo de validade, é do juiz Richard Robert

Fairclough, do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Mangaratiba. O

secretário já é considerado foragido. O processo tramita em segredo de justiça.

Além de ser investigado por violência doméstica, Braz Marcos já respondeu a vários

processos, inclusive por abuso de poder. A reportagem do g1 apurou que a defesa

tenta um habeas corpus para revogar o mandado de prisão em andamento.

Braz Marcos, que é considerado foragido, integra o time de secretários do prefeito

de Mangaratiba, Alan Campos da Costa, o Alan Bombeiro (PP).