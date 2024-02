Justiça mantém prisão de acusada de vender ingressos falsos para Sapucaí

A Justiça do Rio manteve prisão de Lívia da Silva Moura, irmã do ex-jogador de

futebol Léo Moura, acusada de vender ingressos falsos para camarotes da Marquês

de Sapucaí.

A decisão do juiz Alex Quaresma Ravache foi proferida após audiência de custódia,

realizada na última quarta-feira (14). O magistrado entendeu que o mandado de

prisão temporária contra a mulher e o ato prisional não tiveram ilegalidades.

Lívia foi presa na manhã da última terça-feira (13), em casa, na Estrada dos Três

Rios, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, pelos crimes de estelionato e

associação criminosa.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

(MPRJ), ela foi acusada por diversas pessoas de vender credenciais falsas ou

inexistentes para acesso aos camarotes e outros espaços reservados do

Sambódromo. Ela teria cobrado R$ 5 mil pelo par de ingressos.

Os compradores eram informados pela acusada de que seus nomes seriam

colocados em uma lista, mas ao chegar no local, as vítimas descobriam se tratar de

um golpe. Os casos foram registrados na 19ª DP (Tijuca) e investigados também

pela delegacia temporária instalada na Sapucaí.

Golpe no Rock in Rio

Desde dezembro de 2022, Lívia cumpria prisão domiciliar solicitada pelo MPRJ em

inquérito que apura outro crime de estelionato e organização criminosa. Ela era

acusada pelo envolvimento em esquema de venda de ingressos falsos para a

edição de setembro daquele ano do Rock In Rio.