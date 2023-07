Justiça mantém prisão de pai e filha suspeitos de agredir médica no Rio

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) converteu, em audiência

de custódia realizada na tarde desta terça-feira (18), as prisões em flagrante para

preventiva de André Luiz do Nascimento Soares e Samara Kiffini do Nascimento

Soares, pai e filha suspeitos de agredirem uma médica no Hospital Municipal

Francisco da Silva Telles, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Eles também vão

responder pelo homicídio da idosa Arlene Marques da Silva, de 82 anos, que morreu

após ficar sem acompanhamento médico durante as agressões da única plantonista

disponível.

Em sua decisão, o juiz Diego Fernandes Silva Santos entendeu que os dois

influenciaram diretamente na morte da vítima enquanto agrediam a médica, além de causarem danos ao hospital. Para o magistrado, tais delitos são extremamente

graves, motivo pelo qual decidiu manter pai e filha presos.

A doutora Sandra Lúcia Bouyer Rodrigues sofreu cinco lesões em diferentes regiões

do corpo devido as agressões sofridas na madrugada do último domingo (16). De

acordo com a 27ª DP (Vicente de Carvalho), responsável pelas investigações, as

lesões da médica foram identificadas no tórax, na coxa esquerda, nos antebraços

esquerdo e direito, na boca e na orelha direita.

Desabafo nas redes

Em um desabafo sobre o episódio em suas redes sociais, Sandra afirmou que

prestava atendimento para mais de 60 pacientes internados, sem o suporte de

nenhum segurança e se descreveu como “vítima da precariedade e insegurança”.

Na ocasião, segundo testemunhas, André chegou à unidade com um corte no dedo,

sem gravidade, acompanhado de Samara. A confusão teria se iniciado após

funcionários pedirem que os dois aguardassem porque outros pacientes mais graves

estavam sendo atendidos. Insatisfeitos com a demora, pai e filha quebraram vidros

de portas e janelas do hospital e o homem agrediu Sandra Lúcia com um soco. A

vítima sofreu um corte na parte interna da boca e precisou receber cinco pontos.