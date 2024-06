Justiça mantém prisão de pastor que estuprou adolescente de 13 anos

Luis Carlos Lopes de Barros abusava da menina desde que ela tinha 11

anos

O militar do Exército e pastor evangélico Luis Carlos Lopes de Barros, de 53 anos, é acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos. Nesta sexta-feira (7), a Justiça do Rio manteve a prisão durante audiência de custódia.

Pastor auxiliar de uma congregação em Parada de Lucas, na Zona Norte, ele confessou aos policiais da 38ª DP (Brás de Pina) que abusava da menina desde que ela tinha 11 anos. O criminoso alegou que a vítima era apaixonada por ele.

A mãe da adolescente denunciou o caso na última quinta-feira (6) e disse ter flagrado Luis Carlos e a filha dentro do carro dele.

Os agentes seguiram para a casa do militar, na Estrada São Pedro de Alcântara, e o encontraram dentro do veículo, tentando fugir com uma bolsa de roupas. O militar foi preso por estupro de vulnerável e vai responder pelo crime.

Em nota, o Exército informou que acompanha os desdobramentos das investigações da Polícia Civil “para serem tomadas as medidas cabíveis no âmbito interno”.