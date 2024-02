Justiça mantém prisão de PM por tiro fatal à queima-roupa no Complexo da Maré, na Zona Norte do Riom

Vídeo mostra o momento em que o morador é atingido. Juiz vê elementos para que o policial militar responda por homicídio qualificado após ação desastrada na Maré

A Justiça do Rio manteve nesta sexta-feira (9), em audiência de custódia, a prisão do policial militar Carlos Eduardo Gomes Reis, por matar um jovem de 24 anos à queima-roupa do Complexo da Maré, na Zona Nortedo Rio, na última quinta-fera (8).

Jefferson de Araújo Costa foi morto durante um protesto na Avenida Brasil contra

uma operação policial que ocorria na comunidade. O cabo foi preso em flagrante

por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

No documento da Central de Custódia do Tribunal de Justiça, o juiz Diego

Fernandes Silva Santos concordou com a argumentação do Ministério Público do

Rio (MPRJ) de que há elementos para uma tipificação mais grave, como homicídio

qualificado – o que deve ser ajustado quando o MP finalizar a denúncia do caso,

segundo reportagem da TV Globo.

O homicídio qualificado é um crime hediondo, considerado mais grave do que o

homicídio simples e com penas mais severas. Na decisão, o juiz cita que há o

perigo da liberdade devido a “fatos delituosos, em tese, hediondos, cometidos com

violência grave”.

Vídeo mostra o tiro na barriga

Um vídeo mostra o momento em que o cabo aborda o morador e faz um movimento

como o fuzil como se fosse acertar Jefferson com o cano. A arma dispara, e um tiro

acerta a barriga da vítima. O policial vai embora sem prestar socorro.

Jefferson participava de um protesto e, nas imagens, aparenta estar desarmado.

Não dá para ver qualquer ataque dele ao PM. Os familiares relataram que o rapaz

tinha problemas psiquátricos e era usuário de drogas.

Em depoimento, o policial alega que Jefferson tinha uma pedra na mão, o que a

família da vítima nega.

As polícias Militar e Civil realizavam uma ação emergencial na Maré, para recuperar

uma carga com carros de alto padrão vinha de Minas Gerais para ser entregue no

Rio. Todos foram recuperados, segundo a polícia.

O secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, afirmou pela

que a abordagem do cabo Eduardo foi totalmente equivocada.

“Não é ensinado isso nos nossos bancos escolares, nos nossos centros de

treinamento. A abordagem daquela forma, numa manifestação, não é feita daquela

forma. Completamente equivocada a abordagem do policial”, admitiu o secretário.