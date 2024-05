Justiça solta suspeito de estuprar mulher por 18 horas em apartamento no Rio

Lucas José Dib estava preso desde o dia 18 de abril/Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro soltou na última quinta-feira (2) o suspeito de estupro,

cárcere privado, ameaça e tortura contra uma paulista. Lucas José Dib, de 35 anos,

estava preso desde o dia 18 de abril.

A vítima estava a passeio no Rio e conheceu o homem em um aplicativo de

relacionamento. Depois de um encontro, ela foi para a casa dele e acabou mantida

lá por 18 horas sob ameaça. De acordo com a vítima, ela sofreu violência sexual de

todas as formas durante esse tempo.

No dia da prisão, ele foi encontrado na própria casa, em Botafogo, na Zona Sul do

Rio. Para a vítima, a soltura dele representa um retrocesso para todas as mulheres

vítimas de estupro.

“Foi um dia muito triste com a notícia da liberdade. Um dia muito triste pras mulheres que já passaram por esse tipo de violência tão brutal. Mas nós seguimos muito fortes, muito confiantes e acreditando na Justiça do nosso país e na Justiça a favor das mulheres, das vítimas desse tipo de crime”, desabafa a mulher, que não teve a identidade revelada.

“Temo por minha segurança e pela de todas as mulheres que já sofreram nas mãos

desse agressor. Confio na Justiça, mas não posso deixar de expressar minha

profunda preocupação com essa soltura provisória”, completa ela.