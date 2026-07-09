Justiça suspende Comissão da Alerj sobre gastos públicos criada por Douglas Ruas

09 julho 2026
Comissão

Grupo instituído em maio por ato do presidente da Casa era visto como forma de retaliação a cortes e auditorias feitas pelo governador em exercício Ricardo Couto

Por determinação da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a Comissão Especial para Contenção de Gastos do Estado foi suspensa. Criada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o colegiado havia sido instituída em maio por ato do presidente da Casa, deputado Douglas Ruas (PL).

O grupo era visto nos bastidores como uma forma de retaliação de deputados contra medidas adotadas pelo governador em exercício Ricardo Couto nos últimos meses, como a exoneração de mais de quatro mil funcionários comissionados de secretarias de governo, muitos deles indicados por parlamentares.

A comissão chegou a ser questionada publicamente por Couto. O desembargador também é presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), uma das instituições que esteve no foco de requerimentos e reuniões da comissão.

Papel de fiscalizador

Douglas Ruas respondeu, em discurso na Alerj no último dia 30, que é papel da Alerj fiscalizar todos os poderes do Estado. Ruas falou sobre o crescimento de gastos do Poder Judiciário.

“É muito sério o que fazemos. Estamos trabalhando arduamente junto com a equipe técnica”, disse.

Desrespeitou Regimento Interno da Casa

Para a juíza Caroline Fonseca, no entanto, a criação da comissão não respeitou o Regimento Interno da própria Alerj, por definir um objeto muito amplo de fiscalização, que se confunde com outras comissões permanentes da casa e com a atuação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Diante da natureza dos vícios apontados, que recaem sobre a própria constituição da Comissão Especial e não apenas sobre atos posteriormente praticados, a suspensão integral do ato impugnado e de seus efeitos revela-se proporcional à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, sem comprometer o exercício das atribuições fiscalizatórias constitucionalmente conferidas ao Poder Legislativo”, diz a decisão.

A juíza deferiu a liminar em uma Ação Popular movida pelo advogado Felipe Vieira Avellar.

Desde sua instalação, no dia 14 de maio, a Comissão Especial já encaminhou pedidos de informação ao TJRJ, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Governo do Estado questionando sobre a execução orçamentária dops órgãos.

No dia 16 de junho, os deputados realizaram uma reunião com o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Rafael Ventura. Na ocasião, o relator da comissão, deputado Alan Lopes (PL), fez diversos questionamentos sobre o orçamento do Tribunal de Justiça, presidido por Ricardo Couto.

 