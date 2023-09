Kayky Brito recebe alta hospitalar no Rio 

O ator Kayky Brito recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (29). Ele estava internado no Hospital Copa D’Or desde que foi atropelado na madrugada do dia (2) na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano após o atropelamento. A alta foi informada pelo hospital, que divulgou uma nota com mais detalhes.

Na madrugada do atropelamento, o ator estava em um quiosque da orla com

amigos, entre eles o ator Bruno de Luca, quando atravessou a rua em direção a um

carro que estava parado. Na volta para o estabelecimento, ele passa por trás de

outro carro estacionado e acaba sendo atropelado quando chega na pista da

Avenida Lúcio Costa.

Esta semana, a Polícia Civil concluiu que o motorista de aplicativo que atropelou

Kayky estava abaixo da velocidade da via. De acordo com o relatório final da 16ª DP

(Barra da Tijuca), Diones dirigia seu veículo a uma média de 48 km/h no momento

da colisão. Ele prestou socorro imediatamente após o acidente.