Ladrão de fios morre eletrocutado no Centro do Rio

Um ladrão de fios morreu eletrocutado na madrugada desta quarta-feira (12), em Santa Teresa, na Região Central do Rio. A tentativa de furto ocorreu na Rua Almirante Alexandrino, na esquina com a Rua Santa Cristina. Imagens do corpo do homem pendurado na fiação foram divulgadas nas redes sociais.

De acordo com testemunhas, o ladrão, ao tentar roubar os cabos, se desequilibrou e sofreu uma forte descarga elétrica que levou ao óbito. O corpo ficou pendurado pelas pernas, a cerca de seis metros do chão, até a chegada dos serviços de emergência.

Policiais Militares do 5º BPM (Centro) foram chamados para atender à ocorrência. O comando confirmou que o homem sofreu uma descarga elétrica e morreu no local. Devido ao incidente, o Bonde de Santa Teresa precisou ser temporariamente interrompido, causando transtornos aos moradores que utilizam o transporte.