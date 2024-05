Ladrão é jogado de cima de viaduto após ser acusado de roubo por passageiros de ônibus

Um suspeito de roubo foi preso depois de ser jogado de um viaduto na região central do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (24). Matheus Germano Andrade Marques, de 24 anos, não teve ferimentos graves, mas precisou ser socorrido e levado para um hospital.

Passageiros que estavam dentro de um ônibus da linha 457, que faz o trajeto Abolição x Copacabana, dizem que ele usou uma réplica de pistola para assaltá-los dentro do Túnel Santa Bárbara.

Em um momento do roubo, eles entraram em luta corporal e Matheus foi jogado de cima do viaduto, caindo na Rua Elione de Almeida, em Santa Teresa. Lá, ele foi imobilizado por um homem com uniforme da Comlurb.

A Polícia Militar informou que policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Prazeres (UPP/Prazeres/Escondidinho) foram ao local e encaminharam Matheus para a 5ª DP (Gomes Freire), onde ele ficou preso.

Com ele, foram apreendidas uma faca e uma réplica de pistola. Além disso, celulares foram recuperados.

Matheus já tinha anotações criminais por homicídio qualificado e ameaça. Ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo em concurso formal.